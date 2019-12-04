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Кризис в Сирии

Глава комиссии ОП направит в ООН обращение по поводу ситуации в лагере Эр-Рукбан

Елена Сутормина считает, что ситуация в лагере практически приблизилась к гуманитарной катастрофе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина сообщила, что намерена обратиться в ООН по поводу ситуации в лагере беженцев Эр-Рукбан, расположенном на сирийско-иорданской границе.

"США и их пособники лишают жителей лагеря возможности свободного перемещения и выбора места жительства по своему усмотрению. По этой ситуации мы будем направлять обращение в ООН, комиссару ООН по правам человека, чтобы поднимать эти вопросы", - сказала Сутормина в среду во время круглого стола, посвященного ситуации в лагере.

По ее мнению, ситуация в лагере уже практически приблизилась к гуманитарной катастрофе. "Количество беженцев, которые находятся в окружении, в фактической блокаде со стороны подконтрольных США бандформирований, оценивается где-то от 40 тыс. до 50 тыс.", - сообщила она.

По ее словам, часть беженцев вынуждена жить под навесами, отмечены случаи холеры и проказы, многие страдают от кожных заболеваний, туберкулеза, астмы, сахарного диабета. "К сожалению, гуманитарная помощь ООН в сирийский лагерь беженцев попадает в руки террористов. За выход из лагеря боевики требуют 300 долларов и даже более, что является непомерной суммой, поскольку в лагере работы нет, много стариков, инвалидов, женщин и детей", - продолжила глава комиссии ОП РФ.

По ее мнению, то, что сейчас происходят в лагере Эр-Рукбан, является "прямым нарушением прав человека".

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СирияРоссияКризис в Сирии
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