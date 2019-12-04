TamTam не получал запросов о возможном распространении данных о теракте в Лондоне

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мессенджер TamTam не получал никаких официальных запросов в связи с тем, что террористы "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) якобы через российский сервис опубликовали первое заявление о своей ответственности за теракт в Лондоне. Компания самостоятельно оперативно блокирует каналы с пропагандой терроризма, сообщили в пресс-службе.

"Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о том, что террористические организации использовали TamTam как одну из площадок для объявления о причастности к теракту в Лондоне. <…> Мессенджер не получил официальных запросов о появлении этой информации от государственных органов и упомянутых в СМИ экспертов, но с помощью автоматических алгоритмов TamTam и оперативной работы с жалобами пользователей эта активность быстро снизилась", - говорится в сообщении.

Также в компании отмечают, что в дальнейшем ряд ссылок были удалены после обращения Европола и некоторых других общественных организаций. "Большинство подобных каналов и чатов, появившихся в последние дни, были удалены сразу после их создания. В данный момент все жалобы пользователей продолжают незамедлительно обрабатываться. <…> TamTam также будет совершенствовать алгоритмы, чтобы не допустить новых волн распространения подобной информации", - заключили в компании.

Ранее издание Insider опубликовало статью о том, что террористы "Исламского государства" сделали первое заявление о своей ответственности за теракт в Лондоне 29 ноября в российском мессенджере TamTam. При этом в материале утверждалось, что этот сервис якобы связан с российскими спецслужбами. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, призвал не делать скоропалительных выводов о якобы контроле мессенджера TamTam со стороны спецслужб РФ.