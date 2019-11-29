Нападение на прохожих на Лондонском мосту. Главное

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, в пятницу напал на прохожих на Лондонском мосту. Полиции удалось его ликвидировать. Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт. Рассказываем главное, что известно об инциденте.
- Правоохранители прибыли на мост из-за сообщения о нападении неизвестного с ножом на прохожих.
- По свидетельствам очевидцев, перед прибытием полиции несколько человек попытались задержать вооруженного ножом мужчину.
- В результате случившегося несколько человек получили ранения. По информации Sky News, число пострадавших достигает пяти.
- Очевидцы также сообщают, что медики оказывали помощь нескольким окровавленным людям, выходившим из городского автобуса.
- Сотрудники полиции застрелили подозреваемого. На нем был надет фальшивый пояс смертника.
- Люди, опрошенные сотрудниками Sky News и Би-би-си, говорят, что слышали до восьми выстрелов из огнестрельного оружия.
- В Скотленд-Ярде случившееся назвали терактом.
- Появившиеся в СМИ сообщения о взрыве рядом с рынком Боро (недалеко от моста) оказались ложными. О взрыве написал в Twitter сотрудник Sky News, но через несколько минут он удалил запись.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что постоянно получает информацию об инциденте. Он выразил слова поддержки пострадавшим и их семьям, поблагодарил за храбрость сограждан и сотрудников экстренных служб.
- Посольство РФ в Королевстве не знает, пострадали ли во время нападения россияне.
- Район вокруг моста оцеплен, на месте находятся несколько машин скорой помощи и сотрудники контртеррористического подразделения полиции со служебными собаками. Из близлежащих зданий провели эвакуацию, станция метро London Bridge закрыта.
- В июне 2017 года на рынке Боро и Лондонском мосту была совершена серия нападений на прохожих. Восемь человек погибли. Трое террористов были застрелены полицией.