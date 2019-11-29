Нападение на прохожих на Лондонском мосту. Главное

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, в пятницу напал на прохожих на Лондонском мосту. Полиции удалось его ликвидировать. Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт. Рассказываем главное, что известно об инциденте.

Правоохранители прибыли на мост из-за сообщения о нападении неизвестного с ножом на прохожих.

на прохожих. По свидетельствам очевидцев, перед прибытием полиции несколько человек попытались задержать вооруженного ножом мужчину.

вооруженного ножом мужчину. В результате случившегося несколько человек получили ранения . По информации Sky News, число пострадавших достигает пяти.

получили . По информации Sky News, число пострадавших достигает пяти. Очевидцы также сообщают, что медики оказывали помощь нескольким окровавленным людям, выходившим из городского автобуса.

Сотрудники полиции застрелили подозреваемого . На нем был надет фальшивый пояс смертника .

. На нем был надет . Люди, опрошенные сотрудниками Sky News и Би-би-си, говорят, что слышали до восьми выстрелов из огнестрельного оружия.

В Скотленд-Ярде случившееся назвали терактом .

. Появившиеся в СМИ сообщения о взрыве рядом с рынком Боро (недалеко от моста) оказались ложными . О взрыве написал в Twitter сотрудник Sky News, но через несколько минут он удалил запись.

рядом с рынком Боро (недалеко от моста) оказались . О взрыве написал в Twitter сотрудник Sky News, но через несколько минут он удалил запись. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что постоянно получает информацию об инциденте. Он выразил слова поддержки пострадавшим и их семьям, поблагодарил за храбрость сограждан и сотрудников экстренных служб.

Посольство РФ в Королевстве не знает , пострадали ли во время нападения россияне .

, пострадали ли во время нападения . Район вокруг моста оцеплен, на месте находятся несколько машин скорой помощи и сотрудники контртеррористического подразделения полиции со служебными собаками. Из близлежащих зданий провели эвакуацию , станция метро London Bridge закрыта.

, станция метро London Bridge закрыта. В июне 2017 года на рынке Боро и Лондонском мосту была совершена серия нападений на прохожих. Восемь человек погибли. Трое террористов были застрелены полицией.