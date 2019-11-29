Интерпол готов предоставить помощь Великобритании в связи с терактом в Лондоне

"Мои мысли с жертвами теракта и их семьями", - написал он в пятницу в Twitter. Шток выразил слова признательности "за быстрые действия тем, кто первым отреагировал, и за проявленную представителями общественности смелость". "Мы предоставим любую помощь, которую запросят власти Великобритании", - подчеркнул Шток.

Ранее Скотленд-Ярд подтвердил, что два человека погибли в результате теракта, осуществленного в пятницу днем на Лондонском мосту в центре британской столицы. Полиция прибыла на место событий около 14:00 по местному времени (17:00 мск) после поступления сообщений о нападении на людей с применением холодного оружия. По словам главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нила Басу, на поясе у злоумышленника, застреленного полицейскими, было закреплено фальшивое взрывное устройство.