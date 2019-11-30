Reuters: полиция назвала имя подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

ТАСС, 30 ноября. Правоохранительные органы Лондона в субботу обнародовали информацию о человеке, подозреваемом в совершении теракта на Лондонском мосту. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его данным, в полиции заявили, что мужчину, застреленного полицейскими, звали Усман Хан. Ему было 28 лет, он жил в графстве Стаффордшир.

Лондонская полиция также подтвердила информацию телеканала Sky News о том, что подозреваемый был хорошо известен спецслужбам. В 2012 году его осудили за связи с исламскими террористами. В декабре 2018 года он вышел из тюрьмы.

Как отмечает Reuters, в правоохранительных органах заявили, что по одному из имеющихся в распоряжении властей адресов в Стаффордшире проводятся обыски. Полиция в настоящий момент не разыскивает кого-либо в связи с данным терактом, сообщает агентство.