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Теракт на Лондонском мосту

Reuters: полиция назвала имя подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

Его звали Усман Хан
Описание
© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 30 ноября. Правоохранительные органы Лондона в субботу обнародовали информацию о человеке, подозреваемом в совершении теракта на Лондонском мосту. Об этом сообщило агентство Reuters.

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По его данным, в полиции заявили, что мужчину, застреленного полицейскими, звали Усман Хан. Ему было 28 лет, он жил в графстве Стаффордшир.

Лондонская полиция также подтвердила информацию телеканала Sky News о том, что подозреваемый был хорошо известен спецслужбам. В 2012 году его осудили за связи с исламскими террористами. В декабре 2018 года он вышел из тюрьмы.

Как отмечает Reuters, в правоохранительных органах заявили, что по одному из имеющихся в распоряжении властей адресов в Стаффордшире проводятся обыски. Полиция в настоящий момент не разыскивает кого-либо в связи с данным терактом, сообщает агентство.

Теги
ВеликобританияТеракт на Лондонском мосту
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Теракт на Лондонском мосту
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