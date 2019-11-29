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Теракт на Лондонском мосту

Sky: подозреваемый в совершении теракта в Лондоне был ранее судим за связи с террористами

По данным телеканала, он, скорее всего, все еще носил электронный браслет, чтобы у правоохранительных органов была возможность отслеживать его передвижения

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС /. Человек, подозреваемый в совершении теракта на Лондонском мосту, был ранее осужден за связи с исламскими террористами и лишь недавно вышел из тюрьмы. Об этом сообщил в пятницу вечером телеканал Sky News со ссылкой на источники в британских спецслужбах.

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По данным телеканала, мужчина, которого в пятницу днем застрелили полицейские, был хорошо известен спецслужбам и, скорее всего, все еще носил электронный браслет, чтобы у правоохранительных органов была возможность отслеживать его передвижения.

В интервью перед вечерним заседанием чрезвычайного правительственного комитета Cobra премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ошибкой тот факт, что "у опасных преступников есть возможность выходить из тюрьмы досрочно", что британские политические комментаторы считают косвенным подтверждением полученной от своих источников информации. В преддверии назначенных на 12 декабря досрочных выборов в британский парламент Джонсон пообещал исправить сложившуюся при его предшественниках ситуацию, ужесточить наказания за терроризм и увеличить количество полицейских на улицах британских городов.

Как ранее сообщила глава лондонской полиции Крессида Дик, злоумышленник напал на людей в историческом здании лондонской гильдии рыботорговцев, расположенном на северном берегу Темзы неподалеку от Лондонского моста. Как указывает газета Daily Telegraph, нападение произошло во время торжественного мероприятия по случаю встречи выпускников и преподавателей программы Learning Together, которую осуществляет Институт криминологии Кембриджского университета. В рамках данной программы заключенные из британской тюрьмы Грендон, получающие дополнительное образование в заключении, могли прослушать курс криминологии вместе со студентами Кембриджа. Мероприятие, в котором участвовало около 150 человек, было посвящено пятилетней годовщине с начала осуществления программы.

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ВеликобританияТеракт на Лондонском мосту
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Теракт на Лондонском мосту
Нападение на прохожих на Лондонском мосту. Главное
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