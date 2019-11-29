Скотленд-Ярд подтвердил гибель двух человек в результате теракта на Лондонском мосту

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Скотленд-Ярд подтвердил, что два человека погибли в результате теракта, осуществленного в пятницу днем на Лондонском мосту в центре британской столицы. С данным заявлением выступила в пятницу вечером шеф полиции Лондона Крессида Дик, добавившая, что еще трое пострадавших находятся в больнице.

"Наш город Лондон вновь сталь целью террористов. С болью в сердце я вынуждена сообщить, что, помимо подозреваемого, который был застрелен полицейскими, двое пострадавших в ходе нападения на Лондонском мосту скончались. Сердцем я сейчас с их близкими и еще тремя пострадавшими, которым, насколько мне известно, оказывается помощь в больнице", - сказала Дик. Личности погибших устанавливаются. Полиция также пытается установить, были ли у террориста сообщники.

Как заявила Дик, злоумышленник напал на людей в историческом здании лондонской гильдии рыботорговцев, расположенном на северном берегу Темзы неподалеку от Лондонского моста. Прохожие задержали мужчину и отобрали у него нож, уже когда он находился на мосту. Полиция прибыла на место через 5 минут после поступления сообщения об инциденте. Ранее лондонская служба скорой помощи сообщила о том, что после теракта были госпитализированы трое человек. Это может свидетельствовать о том, что двое жертв террориста погибли на месте.