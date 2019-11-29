Неизвестные устроили стрельбу на Лондонском мосту

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину на Лондонском мосту в пятницу днем, сообщает Би-би-си со ссылкой на своего корреспондента на месте происшествия.

Репортер сообщил, что к месту стрельбы прибыли вооруженные полицейские, которые перекрыли мост. В Скотленд-Ярде корреспонденту ТАСС подтвердили информацию об инциденте.

Британская полиция задержала виновника инцидента на Лондонском мосту, в результате которого получили ранение несколько человек, сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда в Twitter.