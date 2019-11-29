Неизвестные устроили стрельбу на Лондонском мосту

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину на Лондонском мосту в пятницу днем, сообщает Би-би-си со ссылкой на своего корреспондента на месте происшествия.
Репортер сообщил, что к месту стрельбы прибыли вооруженные полицейские, которые перекрыли мост. В Скотленд-Ярде корреспонденту ТАСС подтвердили информацию об инциденте.
Британская полиция задержала виновника инцидента на Лондонском мосту, в результате которого получили ранение несколько человек, сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда в Twitter.
Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019
Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.
A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что злоумышленник был застрелен полицейскими. "Мужчина задержан полицией. По нашим сведениям, несколько человек ранены", - говорится в сообщении. Как сообщает с места событий корреспондент Би-би-си, находившиеся на мосту люди повалили на землю и попытались задержать человека с ножом, которому удалось вырваться. В этот момент он был застрелен прибывшими на место полицейскими.