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Роспотребнадзор напомнил, когда в бассейне могут потребовать медсправку

В ведомстве отметили, что это необходимо, если есть опасность неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановки. При этом собственник бассейна может и самостоятельно попросить предоставить справку

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Предъявление справки для посещения бассейна необходимо в том случае, если есть опасность неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановки в населенном пункте, сообщили в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В соответствии с СанПиН справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в данном населенном месте (городе, районе)", - говорится в сообщении.

В частности, к неблагоприятным заболеваниям, которые могут передаваться через воду, относятся вирусный гепатит А, туберкулез кожи, лямблиоз, отит, синусит, тонзиллит, конъюктивит, эпидермофития ("чесотка пловцов") и другие. "В этих случаях в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, дается предписание администрации плавательных бассейнов о прекращении допуска посетителей, не прошедших медицинский осмотр с проведением соответствующих анализов", - добавила в ведомстве.

При этом собственник бассейна может самостоятельно попросить предоставить справку вне зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. Кросе того, детям дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке требуется справка о результатах обследования на энтеробиоз. "Требований о предоставлении каких-либо иных, кроме справок, документов СанПиН не предусмотрено", - отметили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что правила проектирования, строительства и режима эксплуатации бассейнов предусматривают санитарно-эпидемиологические требования к качеству поступающей и содержащейся в них воды и ее обеззараживанию, а также к уборке и дезинфекции помещений.

"Выполнение предъявляемых требований обеспечивает эпидемическую безопасность в отношении грибковых, вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваний, передаваемых через воду, и предупреждает возможность вредного влияния химического состава воды на организм человека, в том числе раздражающего действия на слизистые и кожу и интоксикаций при поступлении вредных веществ при дыхании, через неповрежденную кожу и при заглатывании воды", - заключили в ведомстве.

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