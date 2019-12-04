Число туристов в России за девять месяцев 2019 года выросло на 11,7%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Количество туристов в России за девять месяцев 2019 года выросло на 11,7%, показатель достиг 54,7 млн человек. Об этом сообщила на заседании координационного совета по туризму в среду вице-премьер Ольга Голодец.

"Мы двигаемся замечательно, по данным девяти месяцев текущего года количество туристов в России увеличилось на 11,7%. Цифра по туризму достигла 54,7 млн", - сказала Голодец.

Весной этой года она сообщала, что число туристов за 2018 год превысило 67 млн человек.

По словам Голодец, лидерами по объему турпотока стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург.