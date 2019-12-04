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Участники форума в Сочи предложили ввести обучение по инклюзивному волонтерству

В рамках дискуссии волонтеры из разных регионов России поделились своими проектами для людей с ограниченными возможностями здоровья и рассказали о проблемах, которые возникают при их реализации

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Участники Международного форума добровольцев в Сочи в среду на тематической дискуссии "Равенство возможностей: волонтерство без границ" обсудили проблемы инклюзивного волонтерства. Речь зашла не только о проблемах финансирования и продвижения проектов, но и необходимости введения специальной программы обучения добровольцев по работе с людьми с ограниченными возможностями.

"Очень часто некоммерческий сектор, вообще в принципе люди с активной жизненной позицией сталкиваются с таким вопросом как финансирование, упираются в это. Я могу сказать так, что самые лучшие проекты моего фонда, самые сумасшедшие проекты фонда и самые резонансные, они были сделаны с бюджетом "ноль", - рассказала член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве Российской Федерации, президент благотворительного фонда "Возможно все" Ксения Безуглова.

Однако, по словам Безугловой, далеко не всегда возможно реализовать волонтерские проекты для людей с ограниченными возможностями здоровья без финансирования, в связи с чем президент благотворительного фонда призвала создавать больше некоммерческих организаций, которые могли бы в том числе рассчитывать на грантовую поддержку. "На моих глазах каждый год те волонтеры, которые еще недавно были просто волонтерам и представляли на форумах частные инициативы, сейчас это уже небольшие группы, некоммерческие организации, которые "грантуются", получают поддержку и реализуют очень крутые проекты, резонансные, значимые, которые потом как социальная франшиза расходятся по России довольно успешно", - пояснила она.

Как отметил модератор дискуссии руководитель проекта Комплексной программы социализации людей Владимир Плехов, сегодня в России меценаты также активно участвуют в финансировании проектов в этой сфере инклюзивного добровольчества. "Когда к нам обращается некоммерческая организация нам важно, чтобы те проекты, которые нам предлагают, были релевантны той цели, которую мы себе ставим. Мы обращаем внимание на то, чтобы это была не какая-то событийная, разовая история, а, чтобы это была, может быть, инфраструктурная история или проект, который больше чем на один раз", - отметила руководитель программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Ксения Дмитриева.

В рамках дискуссии волонтеры из разных регионов России рассказали о своих проектах и проблемах, которые возникают при их реализации. Так, представитель Тюменского государственного университета Степан Панов, рассказывая о проекте "Школа мастеров инклюзии", отметил, что в России уже начала меняться инклюзивная культура и культура взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями. Чтобы сделать общение еще более продуктивным в этом году организация провела акцию "Белая трость", в рамках которой волонтеры рассказывали сотрудникам транспорта и торговли о правилах взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями, для чего команда разработала специальные рекомендации в виде брошюры.

"Официально [понятие инклюзивного волонтера] нигде не закреплено. Есть предложение к организаторам и руководителям сайта "Добровольцы РФ", у нас разработана программа по обучению инклюзивных добровольцев, мы ее провели уже на четырех территориях Тюменской области, Томской и так далее в вузами-партнерами, предлагаю… выставить программу по обучению инклюзивных добровольцев", - сообщил он.

О форуме

Международный форум добровольцев проходит со 2 по 5 декабря в Сочи. Мероприятие приурочено к Национальному и Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря, в этом году свой пятилетний юбилей отмечают Всероссийский форум добровольцев, который впервые состоялся именно в Сочи, а также XXII зимние Олимпийские игры. В мероприятии принимают участие более 7 тысяч волонтеров из 80 стран мира, среди которых лидеры добровольческих объединений, руководители волонтерских проектов и представители некоммерческих организаций и благотворительных фондов.

С 2019 года Форум является частью федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" и подводит итоги проделанной работы по развитию волонтерства и вовлечению граждан Российской Федерации в добровольческую деятельность.

Теги
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