Вучич подарил Путину икону XIX века

БЕЛГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров в Сочи подарил президенту России Владимиру Путину икону XIX века, а в ответ получил ружье, принадлежавшее сербскому королю. Об этом сообщила в среду пресс-служба сербского лидера на официальной странице Вучича в Instagram.

Публикация от Александар Вучић (@avucic) 4 Дек 2019 в 6:04 PST

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"Президент Вучич подарил президенту Путину икону "Преображение Господне" XIX века. Президент Путин подарил президенту Вучичу оригинальное ружье Милана I Обреновича, которое было куплено на аукционе", - говорится в сообщении.

Сербский князь Милан Обренович (1854 - 1901) - первый сербский король нового времени, он находился на престоле с 1882 по 1889 год.