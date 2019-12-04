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Вучич подарил Путину икону XIX века

В ответ президент Сербии получил ружье сербского короля
Президент Сербии Александр Вучич и президент РФ Владимир Путин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Сербии Александр Вучич и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БЕЛГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров в Сочи подарил президенту России Владимиру Путину икону XIX века, а в ответ получил ружье, принадлежавшее сербскому королю. Об этом сообщила в среду пресс-служба сербского лидера на официальной странице Вучича в Instagram.

"Президент Вучич подарил президенту Путину икону "Преображение Господне" XIX века. Президент Путин подарил президенту Вучичу оригинальное ружье Милана I Обреновича, которое было куплено на аукционе", - говорится в сообщении.

Сербский князь Милан Обренович (1854 - 1901) - первый сербский король нового времени, он находился на престоле с 1882 по 1889 год.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВенгрияВучич, Александар
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