В Архангельске открылся кинофестиваль стран Арктики Arctic open

АРХАНГЕЛЬСК, 4 декабря. /ТАСС/. III Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open открылся в среду в Архангельске. В нем принимают участие более 120 кинематографистов из стран Арктики, а также из Испании, Турции и арктических регионов России, сообщила ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.

"Мы объединяем культуру и образование, современное искусство и традиции, журналистов и ученых. Особенно важно развивать гуманитарные контакты между арктическими странами. В этом году на архангельскую землю приехали более 120 кинематографистов из Канады, Швеции, Испании, Турции, Финляндии, из российских регионов: Республик Саха, Коми, Карелии, Ямало-Ненецкого округа. Это самая настоящая народная дипломатия в действии, где в центре - человек. Об этом и все фильмы кинофестиваля", - сказала Статикова.

На церемонии открытия в кинотеатре "Русь" гости прошли по синей ковровой дорожке. Главным визуальным символом этого фестиваля стали вода и лед, даже ленточку на открытии сделали ледяной, ее не разрезали, а разбили.

Программа фестиваля

В конкурсной программе 58 фильмов в трех номинациях: полнометражное кино, короткометражное кино и документальное кино, вне конкурса покажут семь картин. На церемонии открытия были показаны два фильма: художественная картина из Македонии "Бог существует, ее имя - Петруния" режиссера Теоны Митевски и короткометражка "Островитянин" испанского режиссера Дерека Педроса. "Это танцевальный фильм, - пояснили ТАСС в пресс-службе фестиваля. - И он символично открывает образовательную программу Arctic open, часть которой посвящена съемке танца в кино".

Во внеконкурсной программе пройдет российская премьера фильма Wilcox канадского режиссера Дени Котэ. Председатель жюри короткометражного кино Дэнни Леннон, основатель программы Prends зa court! ("Давай короче!") по поддержке короткометражного кино (Канада) привел этот фильм в качестве картины, снятой без государственной поддержки. "Wilcox - это фильм без господдержки, только режиссер и пять его друзей. В результате получился фильм, который сейчас показывают в разных странах. Вот пример, как фильм можно сделать и без госбюджета", - сказал ТАСС Леннон.

Образовательная программа и дискуссионные площадки

Участники проекта "Киноистория в танце" начали изучать, как правильно снимать движение и танец в кино. "Это проект для видеооператоров и танцоров, операторы приехали из Красноярска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Мурманска, Новосибирска, Москвы, танцоры из Архангельска", - пояснили в пресс-службе. Итог в виде короткометражек будет представлен зрителям 6 декабря.

Одна из дискуссионных площадок кинофестиваля будет посвящена киносериалу "Чернобыль" и 70-летию со дня испытаний первой атомной бомбы в СССР [первое успешное испытание советской атомной бомбы было проведено 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области Казахской ССР]. "Наш гость Владимир Губарев - журналист, писатель-драматург. 26 апреля 1986 года он одним из первых журналистов оказался на месте Чернобыльской аварии. Под впечатлением от увиденного он написал пьесу "Саркофаг", которая была поставлена во многих театрах мира", - отметила Статикова.

В рамках фестиваля пройдут лекции по кинопедагогике, мастер-классы по съемке на мобильный телефон и медиасеминар для арктических СМИ. Часть семинара пройдет в Пинежском районе Архангельской области, где будут обсуждаться вопросы устойчивого развития и влияния креативных индустрий на жизнь сельских территорий на русском севере. Круглый стол состоится в рамках стратегической сессии, посвященной обсуждению развития Пинежского района при поддержке фонда президентских грантов. "Нам интересен опыт развития музейной деятельности в малых городах, опыт развития экологического туризма, опыт взаимодействия в сельских поселениях с местными жителями и опыт продвижения малых территорий", - рассказала ТАСС директор Ассоциации по сохранению природного и культурного наследия "Голос Севера" Анна Клепиковская.

В рамках кинофестиваля пройдет конкурс сценарных заявок по арктической тематике.

Фильмы конкурсной программы фестиваля с 4 по 8 декабря будут показаны на 20 площадках Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Североонежска и Коноши. Церемония закрытия фестиваля пройдет 8 декабря в Архангельске. Проект Arctic open стал одним из победителей конкурса президентских грантов.