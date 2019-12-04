Instagram начнет запрашивать у пользователей дату рождения при регистрации

ТАСС, 4 декабря. Социальная сеть Instagram со среды начнет запрашивать дату рождения у пользователей, регистрирующих новые аккаунты. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы социальной сети.

"С сегодняшнего дня мы начнем запрашивать дату рождения при создании аккаунта в Instagram. Согласно нашим условиям использования, в большинстве стран вам должно быть по меньшей мере 13 лет, чтобы иметь свою страницу", - указано в заявлении.

Отмечается, что дата рождения не будет видна другим пользователям. Если страница в Instagram связана с аккаунтом в социальной сети Facebook, то дата рождения будет перенесена из Facebook автоматически.

Instagram связывает нововведение с желанием обеспечить безопасность юных пользователей. По данным агентства Reuters, это необходимо для того, чтобы оградить их от рекламы определенных продуктов, в частности алкоголя.

Как указывает Reuters, новая политика Instagram не предполагает проверки данных, предоставленных новыми пользователями. Руководство соцсети рассчитывает на их честность, а также на то, что проверить данные можно будет с помощью искусственного интеллекта, однако подробности не раскрываются.

Отмечается, что Instagram разработал программное обеспечение с алгоритмами машинного обучения, которое предсказывает возраст и пол существующих пользователей, исходя из содержания их постов и используемых хэштегов. Полученную информацию в соцсети используют, чтобы анализировать поведение пользователей мужского и женского пола из разных возрастных групп. Однако в Instagram отметили, что не намерены использовать эти данные, чтобы уличить других пользователей во лжи по поводу их настоящего возраста.