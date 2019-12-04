AP: суд в США запретил племяннику Диллинджера провести эксгумацию останков грабителя

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Суд в американском штате Индиана запретил проведение процедуры эксгумации останков легендарного грабителя банков Джона Диллинджера (1903-1934), покоящихся на кладбище "Краун хилл" в городе Индианаполис. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

По его данным, Высший суд округа Марион одобрил соответствующий иск администрации кладбища, в котором она требовала запретить предполагаемому племяннику Диллинджера Майклу Томпсону эксгумацию его останков. По словам судьи Тимоти Оукса, закон штата предполагает обязательное согласие руководства кладбища на проведение подобных операций. При этом он уточнил, что администрация не обязана предоставлять весомые основания для своего отказа.

В октябре власти Индианы выдали разрешение на эксгумацию останков Диллинджера, наметив процедуру на 31 декабря. Соответствующее прошение племянник знаменитого преступника подал в сентябре, и этот запрос стал для него не первым. Предыдущий был одобрен местными властями в июле, однако администрация кладбища "Краун хилл" его опротестовала.

Ранее родственники Диллинджера объяснили свое стремление эксгумировать останки грабителя желанием провести судебно-медицинскую экспертизу и ДНК-тест. По их словам, у них якобы появились основания полагать, что агенты ФБР 22 июля 1934 года могли застрелить у кинотеатра в Чикаго не Диллинджера, а кого-то другого.