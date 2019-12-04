Эксперт: движение "Абилимпикс" помогает инвалидам Дагестана найти достойную работу

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Олимпиада по профессиональному мастерству среди инвалидов "Абилимпикс", которая с 2017 года ежегодно проходит в Дагестане, помогает людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) социализироваться и найти достойную работу. Такое мнение в среду высказал ТАСС директор республиканского молодежного центра занятости "Успех", руководитель регионального координационного центра движений WorldSkills Russia и "Абилимпикс" в Дагестане Шамиль Магомедов.

"На сегодня движение "Абилимпикс" в Дагестане сильно помогает людям с ОВЗ. Благо, которое приносит это движение в том, что оно обращает внимание властей и всего общества на проблемы инвалидов региона, помогает таким людям социализироваться, поверить в себя, в свои силы и найти в республике достойную работу. "Абилимпикс" дарит надежду на новую жизнь, более лучшую и помогает ее достичь", - сказал собеседник агентства.

Благодаря этому движению, по его словам, появляются "живые примеры успеха людей с ОВЗ, истории которых заряжают и мотивируют остальных инвалидов".

"У нас есть пример почти полностью незрячей девушки, которая года три назад стеснялась даже таких как сама. После первого чемпионата у нее как будто крылья появились. На сегодня она - победитель регионального и национального чемпионатов "Абилимпикс". В этом году на всероссийской олимпиаде "Я - профессионал" она стала единственным в СКФО золотым призером этого конкурса по направлению "Специальное (дефектологическое) образование" и была признана лучшим молодым педагогом-дефектологом России из 3644 участников олимпиады. Сейчас она работает психологом в центре коррекции и гармоничного развития в Махачкале", - сообщил Магомедов.

"Абилимпикс" - олимпиада по профессиональному мастерству среди инвалидов. Название движения - сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей"). Движение возникло в Японии в 1971 году. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми, Россия присоединилась к движению в 2014 году.

В Дагестане первый региональный чемпионат по профмастерству среди людей с ограниченными физическими возможностями состоялся 3 и 4 октября 2017 года в Каспийске. Участие в соревнованиях по семи компетенциям принимали 36 человек, их оценивали более 50 экспертов из числа преподавателей образовательных учреждений и представителей работодателей. По итогам регионального чемпионата медалистами стали более 20 человек.