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Опрос: россияне после трудовой книжки больше всего хотели бы оцифровать полис ОМС

Примерно треть респондентов выступают против любых электронных документов, сообщил сервис Superjob
Описание
© Борис Кавашкин/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Наибольшее число россиян вслед за трудовой книжкой хотели бы оцифровать полис обязательного медицинского страхования (ОМС), следует из результатов исследования сервиса по поиску работы Superjob, которое имеется в распоряжении ТАСС.

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"Отвечая на вопрос, какие еще документы россияне хотели бы оцифровать, 41% назвал полис ОМС, 38% - ИНН, 37% - СНИЛС, 31% - медкарту, 27% - паспорт, 24% - свидетельство о рождении, 23% - водительские права", - говорится в материале портала по трудоустройству.

Опрос также показал, что примерно треть респондентов выступают против любых электронных документов.

В пресс-службе Superjob рассказали, что опрос проводился 3-4 декабря среди 1600 граждан старше 18 лет.

Ранее Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении пакет законов, касающихся введения в России с 2020 года электронной трудовой книжки.

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