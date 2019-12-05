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Очередная колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс

Автомобили везут более 380 тонн детских продуктовых наборов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. МЧС России направило в Донбасс 94-ю автомобильную колонну с партией гуманитарной помощи, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

"94-я автомобильная колонна МЧС РФ отправлена из Донского спасательного центра под Ростовом-на-Дону в сторону границы. Автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и направятся в Донецк и Луганск", - сказали в пресс-службе ведомства.

В груз общим весом более 380 тонн входят детские продуктовые наборы. Предыдущая колонна доставила 28 ноября в Донбасс более 580 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов, включая молочные смеси и детские консервы.

МЧС РФ с 2014 года направляет жителям Донецкой и Луганской областей гуманитарную помощь: продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. В общей сложности жителям Донбасса было доставлено более 80 тыс. тонн грузов гуманитарной помощи.

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