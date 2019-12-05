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Суд в Тамбове принял первый иск от пчеловодов к местному агрохолдингу из-за гибели пчел

Массовую гибель пчел спровоцировала обработка полей пестицидами

ТАМБОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Ленинский суд Тамбова принял в производство первый в этом году иск от местных пчеловодов к крупному агрохолдингу "Агро Виста Тамбов" из-за массовой гибели пчел. Об этом ТАСС сообщил руководитель "Тамбовского общества пчеловодов" Максим Чепурнов.

"Ленинский суд города Тамбова зарегистрировал первый в текущем году иск от одного из местных пчеловодов к агрохолдингу "Агро Виста Тамбов" о возмещении материального ущерба, причиненного обработкой полей пестицидами, которая повлекла массовую гибель пчел. Первое слушание по делу назначено на 13 января", - сообщил Чепурнов.

По его словам, в ближайшее время от пчеловодов региона будет подано еще несколько исков, пакет документов по ним уже собран. "Собран внушительный объем документов, проведены экспертизы, доказывающие применение опасных для насекомых пестицидов", - сказал собеседник агентства, уточнив, что "Тамбовское общество пчеловодов" в данном случае оказывало пасечникам консультационную и организационную поддержку.

Как рассказал ТАСС сам истец Валерий Болдин, в текущем году из 150 пчелосемей у него погибло 50. Стоимость одной семьи в весенний период составляет порядка 5-6 тыс. рублей, в сезон - до 10 тыс. рублей. "Размер исковых требований, которые я заявляю, составляет порядка 750 тыс. рублей, это без учета упущенной выгоды", - сказал он.

Ранее вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов сообщили, что ущерб от массовой гибели пчел, которая была зафиксирована в регионе с конца мая, составил 10-12 млн рублей. Всего погибло почти 2 тыс. пчелосемей.

По данным Национального союза пчеловодов России, массовая гибель пчел была зафиксирована в конце мая в 30 регионах России, в том числе в центре и на юге, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане, Курской, Рязанской, Тульской и других областях. По данным Союза, погибли порядка 25% общего числа пчелосемей - около 5 млн.

Агрохолдинг "Агро Виста Тамбов" является одним из крупнейших сельхозпредприятий региона. В настоящее время общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет около 45 тыс. га. Компания специализируется на производстве пшеницы, пивоваренного ячменя, сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, гороха, рыжика, льна и сои.

Теги
РоссияТамбовская область
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