Художники нарисовали на Крымском мосту 20-метровый портрет строителя

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Художники нарисовали на опоре Крымского моста 20-метровое изображение строителя, об этом сообщили журналистам в четверг в информационном центре "Крымский мост".

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"Крымские художники нарисовали большой портрет мостостроителя. Они изобразили рабочего на фоне судоходных арок Крымского моста. Рисунок высотой почти 20 метров выполнен на автодорожной опоре. Его увидят пассажиры поездов, которые будут следовать через Керченский пролив с материка на полуостров, а также экипажи проходящих под мостом судов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ростовой портрет посвящен команде, строящей Крымский мост, - это 15 тыс. инженеров и рабочих со всей страны. В коллективах есть специалисты, которые прошли глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи.

Работа над портретом велась на протяжении двух недель: строители подготовили поверхность, а художники нанесли рисунок специальными красками. Рабочего изобразили с талисманами Крымского моста - котом Мостиком и псом Цыганом.