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ПФР до 15 февраля получит первые данные в электронные трудовые книжки россиян

С 2020 года работодатели будут ежемесячно предоставлять в Пенсионный фонд России сведения о работниках

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Первые сведения о работниках в рамках электронной трудовой книжки поступят в Пенсионный фонд России (ПФР) от работодателей до 15 февраля 2020 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава ПФР Антон Дроздов.

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"Начиная с 2020 года, работодатели будут ежемесячно предоставлять нам сведения о работниках. Первый отчет о работниках за январь месяц мы получим до 15 февраля", - сказал он.

Работодатели будут ежемесячно предоставлять в электронном виде сведения о приеме на работу или увольнении с работы, о месте работы, профессии, должности, и сведения о любых изменениях, которые происходят внутри организации, например - перевод с одной должности на другую, из одного структурного подразделения в другое, или переименование организации, рассказал Дроздов.

"Раньше в Пенсионном фонде таких данных не было, теперь же все, что записано в трудовой книжке, будет предоставляться нам в электронном виде от работодателей в соответствии с Трудовым кодексом", - уточнил он, добавив, что ежегодно ПФР получает сведения примерно о 63 млн работающих граждан.

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