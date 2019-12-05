Роскомнадзор составил еще два протокола в отношении правозащитного центра "Мемориал"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор составил в отношении правозащитного центра "Мемориал" и председателя совета организации Александра Черкасова еще два протокола за нарушение закона об НКО - "иностранных агентах". Об этом сообщается в четверг на сайте "Мемориала".

"Сегодня Роскомнадзор выписал на правозащитный центр "Мемориал" и председателя Совета организации Александра Черкасова еще два протокола по ч. 2 ст. 19.34 КоАП - за отсутствие маркировки на странице инструкции "Незаконный профилактический учет граждан в органах внутренних дел Северного Кавказа: как защитить свои права", - говорится в сообщении.

Тверской суд Москвы 1 ноября оштрафовал на 300 тыс. рублей правозащитный центр "Мемориал" по ст. 19.34 КоАП РФ ("Нарушение правил деятельности иностранного агента"). Основанием стал протокол об административном правонарушении, составленный Роскомнадзором в отношении организации из-за того, что на странице ингушского представительства "Мемориала" в Facebook отсутствовала маркировка "иностранного агента". 7 ноября "Мемориал" сообщил о том, что в отношении организации было составлено еще четыре протокола.

22 октября Тверской суд вынес аналогичное решение в отношении общества "Мемориал". Организацию и ее председателя правления Яна Рачинского оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за отсутствия на YouTube ингушского отделения маркировки "иноагента".