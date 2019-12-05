{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет Думы поддержал проект о праве иностранных студентов на подработку в России

Законопроект дает возможность работать в России иностранным студентам, которые учатся на очной форме обучения в российских вузах, имеющих госаккредитацию, без получения на то соответствующих разрешений

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, упрощающий порядок трудоустройства в России иностранных студентов. Инициативу внесла в ноябре группа парламентариев во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Законопроект дает возможность работать в РФ иностранным студентам, которые учатся на очной форме обучения в российских вузах, имеющих госаккредитацию, без получения на то соответствующих разрешений.

Документ устанавливает, что заключенный ими трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг в случае завершения или прекращения обучения подлежит расторжению.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в соответствии с действующим законодательством работать в России без разрешения на работу вправе лишь иностранные студенты, "обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и выполняющие работы или оказывающие услуги в течение каникул, либо работающие в свободное от учебы время в этих образовательных организациях, в хозяйственных обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями высшего образования, в которых они обучаются". Кроме того, такие иностранные студенты имеют право работать на основании разрешения на работу.

Оно выдается согласно сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу упомянутого разрешения. Работодатели и заказчики работ при этом освобождены от обязанности иметь разрешение на привлечение и использование указанной категории иностранных работников.

"По официальным данным, в 2018 году численность иностранцев, обучающихся по очной форме обучения в российских вузах, составила 210 тыс. человек. Из них, по сведениям ГУ по вопросам миграции МВД РФ, лишь 859 человек воспользовались возможностью получить в установленном порядке разрешение на работу и трудоустроиться", - отмечается в пояснительной записке.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Петербурге нашли подростка, закидавшего снегом Вечный огонь на Марсовом поле
Его доставили к инспектору по делам несовершеннолетних
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС