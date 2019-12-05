Участник акции 27 июля Чирцов компенсировал полицейскому нанесенный вред

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Участник акции 27 июля в Москве Никита Чирцов компенсировал потерпевшему от его действий полицейскому вред и попросил прощения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Тверского суда.

"Я сожалею о том, что эта ситуация сложилась именно так, как сложилась. Меня в тот день захлестнули эмоции. Я прошу прощения за свои действия", - сказал Чирцов.

Его адвокат Александр Барков в суде отметил, что Чирцов внес на счет потерпевшего компенсацию за нанесенный вред, но не уточнил ее размер. Источник, знакомый с материалами дела, отметил ТАСС, что речь идет о 15 тыс. рублей.

Чирцову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Он был задержан милицией в Минске, так как находился в розыске по инициативе РФ. По версии следствия, в ходе событий 27 июля он сильно толкнул полицейского, чем причинил ему физическую боль. Белорусские власти обязали его покинуть страну, что тот и сделал, самостоятельно улетев в Москву. Спустя сутки его задержали уже российские правоохранители.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Чирцова за участие в незаконной акции. Он был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).