Медведев рассказал, как встретит Новый год

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что в новогоднюю ночь послушает обращение президента РФ Владимира Путина, а праздник встретит за столом с родными и друзьями.

"Новый год буду встречать... Соберу свою семью, друзей, которые приедут ко мне в гости, сяду за стол и буду слушать выступление президента", - рассказал председатель правительства в интервью российским телеканалам. Он заметил, что точно так же Новый год встречают 99% россиян. "Мне кажется, что это хорошая, семейная, домашняя традиция", - сказал Медведев.

Он также признался, что уже давно не загадывает желаний на день рождения. "А на Новый год каждый человек в эти минуты все-таки подспудно об этом думает - что нам новый год готовит", - полагает глава кабинета министров. Он напомнил и еще об одной примете - не рассказывать о загаданных желаниях: "Я рассказывать не буду, чтобы все получилось".

"Хотя сегодня еще только 5 декабря, у нас уже настала настоящая зима, мы начали готовиться к Новому году. Я поздравляю с наступающими новогодними праздниками всех жителей нашей страны, желаю счастья, здоровья, чтобы ваши близкие вас радовали, не болели, чтобы все было хорошо в новом году", - обратился Медведев к телезрителям.