Путину представили систему мониторинга обращений, поступивших на "Прямую линию"

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину представили систему мониторинга за выполнением обращений, поступивших на "Прямую линию" в этом году. Новый формат обработки обращений граждан был представлен Общероссийским народным фронтом на Международном форуме добровольцев в Сочи.

"Мы получили сейчас 1,2 млн сообщений. Они загружены в систему и розданы в наши штабы, т. е. во всех 85 субъектах началась работа. Каждую пятницу у нас собираются волонтеры, экономические организации, органы власти к нам приходят, разбираются в вопросах. Вопросы берутся в работу и в течение недели они выезжают, связываются с людьми и пытаются разобраться в их проблемах", - рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Волонтеры в настоящий момент обзвонили порядка 72 тыс. человек. "Сейчас у нас 6 тыс. решенных вопросов", - сказал Кузнецов, заметив, что работа была проведена за месяц. Президенту рассказали о нескольких примерах, когда вопросы, поступившие на прямую линию", были решены.

По словам представителей ОНФ, есть вопросы, которые волонтеры решают самостоятельно, по другим привлекаются НКО, а есть такие вопросы, которые требуют дополнительного обращения в органы власти.