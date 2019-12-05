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Путин не исключил, что может принять участие в поисковой экспедиции "Вахта памяти"

Президента пригласили волонтеры

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил, что может принять участие в одной из экспедиций поисковиков. Об этом он рассказал на встрече с лидерами волонтерского движения.

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Волонтер поискового движения "Память и слава" Мария Игонина коротко рассказала президенту о деятельности поисковиков. "В преддверии следующего сезона "Памяти и славы", в преддверии юбилея нашей Победы мы хотели бы открыть поисковый сезон нашей студенческой "Вахты памяти" в апреле месяце, она будет проходить на территории Республики Крым, близ города Керчь", - рассказала Мария.

Она пригласила российского лидера участвовать в поисковой экспедиции, так как личное участие Путина "станет знаковым событием для привлечения молодежи в наши добровольческие поисковые круги". "Я постараюсь, дело очень важно для нас и для будущих поколений", - ответил президент.

Он подчеркнул, что "память о бойцах, которые погибли, важна, но важна не для них - для нас, для наших детей и наших внуков". "Поэтому я постараюсь, это хорошее доброе дело", - заключил российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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