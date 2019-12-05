Эксперт: исключение "площадки" из экзамена на права уменьшит стоимость учебы

"Это, наоборот, цены уменьшит, возможно, потому что мы убираем одну составляющую. Это приведет к безопасности, это первое, а второе - мы выходим на новый уровень, потому что когда мы заканчивали автошколы, люди выходили в реальный мир и не понимали, как надо делать. Сейчас они будут уже приближены к реальному миру", - сказал он.

По его словам, исключение "площадки" не повысит нагрузку на автошколы. "Никакой дополнительной нагрузки не будет. Этого должны бояться "серые" школы, которые не учат, а берут деньги, нерадивые школы, а нормальные школы, которые обучают, им бояться нечего. Это, наоборот, уменьшит затраты. Мы ожидаем, [что] на порядок должно вырасти качество образовательного процесса", - подчеркнул Ачкасов.

Ранее сообщалось, что с октября 2020 года ГИБДД планирует исключить "площадку" из экзаменов на права. При этом ряд испытаний будут проводить на дорогах, где движение не интенсивно, или на закрытых территориях.