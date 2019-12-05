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Около 5 тыс. волонтеров участвовали в благоустройстве парка "Лосиный остров" в 2019 году

Также волонтеры посадили дубовую рощу в Яузском лесопарке, сиреневый сад у Алексеевского пруда, а в Дендрарии создали экспозицию растений "Русский Север"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Около 5 тыс. волонтеров приняли участие в экологических акциях национального парка "Лосиный остров" в 2019 году. Были посажены дубовая роща в Яузском лесопарке, сиреневый сад у Алексеевского пруда, в Дендрарии создана экспозиция растений "Русский Север", проведены субботники во всех экологических центрах, сообщила в четверг пресс-служба национального парка "Лосиный остров".

"В благоустройстве национального парка "Лосиный остров" в 2019 году участвовали порядка 5 тыс. волонтеров. 13 апреля в общероссийском субботнике на территории экоцентров "Дендрарий", "Русский быт", "Чаепитие в Мытищах" приняли участие 550 человек, а 20 апреля весенним благоустройством в рамках субботника занимались более 1,2 тыс. волонтеров. Они также убрались в Детском экологическом центре, экоцентрах "Красная сосна", "Лосиная биостанция" и "Царская охота", - говорится в сообщении.

Два уникальных проекта стартовали в Лосином острове в 2019 году: Волонтерская смена Русского географического общества (РГО) и проeкт Global Volunteer международной молодежной организации AIESEC. В международную команду добровольцев Global Volunteer вошли студенты из Алжира, Египта, Италии, Индии, Китая, Польши, Турции и других стран. Участники проекта обустраивали территорию Лосиного острова, знакомились с культурой и традициями России в экологических центрах национального парка, отмечает пресс-служба.

Как приводятся в сообщении слова директора национального парка "Лосиный остров" Рустама Якубова, участие в экологических акциях способствует формированию ответственности за состояние окружающей среды. Главный плюс экологического волонтерства - его позитивные эмоции от совместного труда во благо природы и его доступность. Любой человек может найти применение своим силам, и в нашем парке мы предоставляем такую возможность.

Генеральная Ассамблея ООН в 1985-м году на 40-й сессии в специальной резолюции (№ A/RES/47/3) предложила правительствам отмечать 5 декабря как "Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития", призвав их осуществлять меры для побуждения людей во всех сферах деятельности и предлагать свои услуги в качестве добровольцев. В России День волонтера отмечается 5 декабря, согласно указу президента РФ от 2017 года.

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