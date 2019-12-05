{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Ставрополья запустил голосование о выходном дне 31 декабря 2019 года

Установить это решение на региональном уровне возможно в случае одобрения краевым парламентом

СТАВРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров запустил на своей странице в Instagram голосование по вопросу установления выходного дня 31 декабря 2019 года. Сам Владимиров оценил эту идею положительно.

"Получаю много обращений с просьбой перенести рабочий день с этой даты на 28 декабря, чтобы дать людям возможность без спешки подготовиться к встрече Нового года <…> Лично мне нравится эта идея", - написал глава региона.

На 16:00 мск 93% проголосовавших высказались за установление 31 декабря выходным днем. Установить это решение на региональном уровне возможно в случае одобрения краевым парламентом.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. В Роструде отмечали, что работники могут получить выходной 31 декабря, которое в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В Чечне станут доступны турмаршруты в высокогорных приграничных районах республики
Среди них - некрополь "Цой-Педе" - "Город мертвых", который находится в погранзоне рядом с границей с Грузией и по версии журнала "Forbes" является одним из 7 самых труднодоступных объектов России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС