Глава Ставрополья запустил голосование о выходном дне 31 декабря 2019 года

СТАВРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров запустил на своей странице в Instagram голосование по вопросу установления выходного дня 31 декабря 2019 года. Сам Владимиров оценил эту идею положительно.

"Получаю много обращений с просьбой перенести рабочий день с этой даты на 28 декабря, чтобы дать людям возможность без спешки подготовиться к встрече Нового года <…> Лично мне нравится эта идея", - написал глава региона.

На 16:00 мск 93% проголосовавших высказались за установление 31 декабря выходным днем. Установить это решение на региональном уровне возможно в случае одобрения краевым парламентом.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. В Роструде отмечали, что работники могут получить выходной 31 декабря, которое в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.