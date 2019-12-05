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Совет судей РФ рекомендовал судам активнее выходить в соцсети и YouTube

На федеральном и региональном уровнях предполагается создать официальное сетевое интернет-издание

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Совет судей РФ для популяризации знаний о работе судов рекомендовал им чаще выходить в YouTube и социальные сети. Об этом говорится в утвержденной Советом судей РФ концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.

"Популяризация знаний о судебной системе повышает имидж суда, расширяет возможности профориентации, является действенным инструментом для расширения кругозора в области судебной деятельности среди широкой общественности. Популяризация предполагает нацеленность на различные возрастные и социальные группы населения и включает в себя ряд мероприятий", - говорится в концепции. В частности, "необходимо использовать новые платформы взаимодействия с гражданами - мобильные приложения сайтов судов и государственных автоматизированных судебных систем, аккаунты в социальных сетях, информационные каналы и площадки, в том числе расширять информационное наполнение официального канала Верховного суда РФ и других судов на видеопортале YouTube, официальных страниц в социальных сетях за счет освещения актуальных правовых новостей, интервью с судьями и первыми лицами, представителями общественности и видеороликов о работе судей".

На федеральном и региональном уровнях предлагается создать официальное сетевое интернет-издание судебной системы России, а для освещения деятельности судов использовать не только специализированные сайты, но и региональные информационные ресурсы.

Кроме того, в концепции отмечена перспектива перехода на облачное хранение аудиопротоколов судебных заседаний, что "не только позволит уйти от их копирования на электронные носители и приобщения к материалам дела, но и предоставит участникам процесса возможность ознакомиться с аудиопротоколом независимо от своего местонахождения". При этом "каждый гражданин, организация, общественное объединение, орган государственной власти и местного самоуправления, представитель редакций СМИ также будет иметь возможность получить необходимую для него информацию о конкретном рассмотренном каким-либо судом деле, о проведенном мероприятии и так далее".

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