Астраханский губернатор наградил футболистов, которые спасли тонущую женщину

АСТРАХАНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в четверг поблагодарил троих футболистов - Романа Исаева, Петра Хачирова и Фарида Шахбазова, которые несколько дней назад спасли пожилую женщину. Она упала с моста и начала тонуть. Глава региона вручил молодым людям памятные часы.

"Невзирая на холод и на обстоятельства, при которых данная ситуация сложилась, на мой взгляд, вы совершили настоящий мужской поступок, граничащий с героизмом. Я за это вас хочу поблагодарить и хочу вручить вам памятные часы. Мы вами гордимся", - обратился к футболистам Бабушкин.

История спасения

Как рассказали ТАСС в администрации Икрянинского района, инцидент произошел 1 декабря во время футбольного матча между сборной Икрянинского района и командой "Трансгаз-ДЮСШ № 1" из Астрахани. Футболисты увидели человека в реке и услышали крики о помощи. Игра была остановлена, трое футболистов отправились на помощь. Первым в воду прыгнул Роман Исаев, за ним Петр Хачиров и Фарид Шахбазов.

"В воде оказалась пожилая женщина, когда до нее добрались, она уже уходила на дно. Ее удалось вытащить на берег, но она была без сознания, у нее не было пульса. Молодые люди оказали ей первую медицинскую помощь, в результате пульс появился, примерно в этот момент подъехала скорая", - уточнили в администрации.

Сейчас женщина находится в больнице, угрозы для ее жизни нет. С молодыми людьми тоже все в порядке. "Вода была очень холодная. Когда Роман вытаскивал женщину, у него ноги онемели, их свело, он на берегу даже идти не мог. Ему ребята потом помогли отогреться, сейчас он уже продолжает тренировки, все хорошо", - заметили в администрации, уточнив, что после спасения женщины матч продолжился - победила команда из Астрахани.

Власти района также в ближайшее время намерены поблагодарить молодых людей за их поступок. Кроме того, по линии МЧС рассматривается вопрос о награждении астраханцев государственной наградой.