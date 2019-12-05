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На Кубани ожидают полной загрузки горнолыжных курортов в начинающемся сезоне

Глава региона Вениамин Кондратьев прогнозирует пик посещаемости на новогодние праздники

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края прогнозируют, что в открывающемся в пятницу горнолыжном сезоне курорты на 100% будут загружены, об этом заявил ТАСС в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Завтра на Кубани стартует горнолыжный сезон, в этом году погода за горнолыжников, и трассы уже покрыты снегом. Горноклиматические курорты Сочи ждут более 365 тыс. гостей, загрузка отелей будет достигать 100%. Пик посещаемости мы прогнозируем на новогодние праздники, поэтому будет увеличено количество рейсов "Ласточек" на курорты Сочи", - сказал глава региона.

Он отметил, что первым в Сочи откроет зимний сезон курорт Красная Поляна, на "Розе Хутор" он стартует 20 декабря, на трассах "Газпрома" - 25 декабря. По его словам, существующий номерной фонд горнолыжных курортов позволяет единовременно разместить более 15 тыс. человек. В горном кластере Сочи в предстоящем сезоне будут функционировать 64 канатные дороги и 110 трасс общей протяженностью в 177 км.

"Горнолыжные курорты смогут оценить и любители активного отдыха, и те, кто приехал просто насладиться отдыхом в горах, курорты приготовили множество активностей и фестивалей. Для тех, кто еще не встал на лыжи или сноуборд, канатные дороги доступны и в экскурсионном режиме", - сказал Кондратьев.

Ранее сообщалось, что для увеличения потока туристов на горнолыжные курорты Кубани в предстоящем сезоне и повышения удобства пользования услугами будет введена единая система ски-пассов.

С декабря 2018 года по февраль 2019 года курорты Краснодарского края посетили более 1,5 млн туристов, что на 2% больше, чем годом ранее.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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