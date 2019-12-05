NYT: в суде США оспорили новое требование к соискателям американских виз

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Две американские общественные организации, занимающиеся организацией в США форумов для зарубежных деятелей документального кино, оспорили в четверг в суде новое правило Госдепартамента, который требует почти у всех обращающихся за получением въездной визы в страну данные об их учетных записях в социальных сетях. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на материалы базы данных судебной системы Соединенных Штатов.

Иск направлен на рассмотрение суда столичного округа Колумбия. Ответчиками названы госсекретарь Майкл Помпео и исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Чед Вулф. Истцами выступают базирующееся в нью-йоркском районе Бруклин Doc Society и Международная ассоциация документального кино (International Documentary Association) в Лос-Анджелесе. Обе некоммерческие организации организуют в США конференции и семинары для иностранных деятелей искусств и активистов.

Истцы оспаривают правомочность нового требования, которое вступило в силу ранее в этом году и затрагивает граждан России и других стран, обращающихся за визами на въезд в США. Им для получения такой визы теперь предписывается указать их "идентификационные данные социальных сетей", включая учетные записи под псевдонимом. С точки зрения истцов, такое требование может поставить под угрозу соискателей американской визы, если их анонимная переписка в соцсетях на политические темы попадет от США в распоряжение союзников или властей других государств. Подобная опасность вынудит пользователей во избежание негативных последствий снижать активность в соцсетях или не обращаться за визой на въезд в США, поясняет газета.

"Многие люди пользуются псевдонимами в социальных сетях, чтобы анонимно рассуждать на деликатные и неоднозначные темы, а также чтобы оградить себя и членов своей семьи от возможных контрмер со стороны государства или частных акторов", - приводит газета выдержку из иска. Его авторы убеждены, что новое требование Госдепартамента делает разглашение данных о профиле в соцсетях условием для предоставления американской визы. Мера в том числе затрагивает иностранцев, которые учатся и работают на контрактной основе в Соединенных Штатах и вынуждены продлевать срок действия своих американских виз.

20 платформ

Агентство Associated Press в начале июня информировало, что Госдепартамент начал требовать практически у всех обращающихся за получением въездной визы в страну данные об их учетных записях в социальных сетях, адресах электронной почты, а также номерах телефонов. По данным агентства, изменения, которые были предложены в марте 2018 года, затронут около 15 млн иностранцев, которые ежегодно обращаются за американскими визами. В Госдепе агентству пояснили, что новшество призвано помогать выявлять возможных террористов.

Как уточняет The New York Times, в новых бланках заявлений на получение визы перечисляется 20 платформ, 12 из которых базируются в США (Facebook, Flickr, Google+, Instagram, LinkedIn, Myspace, Pinterest, Reddit, Tumblr, Twitter, Vine и YouTube). От желающего получить американскую визу также требуется раскрывать название своих аккаунтов в "ВКонтакте" (Россия), Twoo (Бельгия); Ask.fm (Латвия) и китайских Douban, QQ, Sina Weibo, Tencent Weibo и Youku.