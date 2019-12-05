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Песков: тему амнистии к 75-летию Победы поднимут на встрече Путина с СПЧ

По словам пресс-секретаря российского президента, решения еще нет

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Решение о проведении амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пока не принималось, но может быть рассмотрено на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием президента РФ Владимира Путина 10 декабря. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Дождь".

"Пока никаких решений на этот счет не принималось. Я знаю, что были такие предложения. - сказал он. - Будет встреча с СПЧ на следующей неделе у президента. Как правило, такие встречи достаточно продолжительные по времени, и посмотрим, насколько будет аргументированно эта тема снова ставиться на повестку дня и будет ли вообще".

Как сообщал ранее ТАСС член СПЧ Игорь Борисов, совет намерен обсудить на встрече с президентом тему судебной реформы, амнистии по случаю 75-летия Победы, а также вопросы, связанные с массовыми акциями.

Обновленный состав СПЧ 10 декабря встретится с президентом РФ впервые. После кадровой ротации 21 октября в состав совета были введены четыре новых участника, включая журналиста Кирилла Вышинского, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову и президента Центра прикладных исследований и программ Александра Точенова. Также был назначен новый председатель: на этом посту Михаила Федотова, руководившего СПЧ девять лет, сменил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичФедотов, Михаил АлександровичФадеев, Валерий Александрович
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