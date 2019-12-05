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В память о погибших на пожаре в клубе "Хромая лошадь" в Перми хор исполнил духовную музыку

Пожар в ночном клубе "Хромая лошадь" произошел 5 декабря 2009 года
Описание
© Карина Бурьян/ТАСС

ПЕРМЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии в четверг в память о погибших при пожаре в ночном клубе "Хромая лошадь" исполнил свою новую программу "Пять веков русской духовной музыки". Об этом журналистам рассказала главный хормейстер коллектива Василя Фахразиева.

"Мы объединили фрагменты различных программ, которые мы исполняли в разное время и создали эту уникальную программу "Пять веков русской музыки", эта программа в Перми еще нигде не звучала. Это обращение к людям, чтобы они были милосердны и не забывали о том, что произошло. [С момента пожара] прошло 10 лет и [этот концерт] в память об этих событиях и тех людях, которые пострадали", - сказала она.

Фахразиева вспомнила, что 10 лет назад в эти же дни Уральский камерный хор готовил премьеру музыкального цикла композитора Юлия Гальперина "На всякий случай", но из-за случившейся трагедии программу пришлось изменить. На том концерте присутствовали люди, которых коснулось случившееся в "Хромой лошади".

В Органном зале хор исполнил композиции на музыку композиторов Дилецкого, Бортнянского, Чеснокова, Чайковского, Рахманинова, Шнитке, Свиридова и других. А днем в Сквере уральских добровольцев, где установлен мемориал памяти прошла церемония возложения цветов. Жители Перми, представители городской власти, общественных организаций, родственники, друзья погибших и те, кто пострадал, но выжил при пожаре со слезами на глазах несли розы и гвоздики.

Пожар в ночном клубе "Хромая лошадь", расположенном в центре Перми, произошел 5 декабря 2009 года, погибли 156 человек, еще более 70 получили ранения. Это заведение было рассчитано на 50 посадочных мест, однако в тот вечер в нем находились, по разным данным, от 250 до 300 человек, отмечавших день рождения клуба.

Уральский государственный камерный хор был образован в 1975 году, коллективом руководит народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Владислав Новик. Все программы хора направлены на сохранение национальных певческих традиций.

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