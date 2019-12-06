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YouTube выпустил Rewind 2019. Ролик собрал почти 2 млн дизлайков за полдня

Предыдущее такое видео, в котором сайт подводил итоги 2018 года, побил рекорд по количеству негативных оценок за всю историю портала
' YouTube'

YouTube опубликовал видеоролик Rewind 2019, в котором сервис подводит итоги года, показывая самых популярных блогеров, музыкантов и моменты из вирусных видео. 

В 2018 году такое видео побило рекорд по количеству негативных оценок за всю историю существования хостинга. На данный момент YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind собрал более 17 млн дизлайков при 2,6 млн лайков.

"В 2018 году мы сделали то, что вам не понравилось. В Rewind 2019 давайте посмотрим, что вам понравилось", - указано в описании ролика 2019 года. Однако, спустя 13 часов после публикации, Rewind 2019 уже собрал более 1,9 млн дизлайков при 1 млн лайков.

Как отмечается в описании, в ролике с итогами 2019 года представлены 10 самых "залайканых" видео от блогеров, включая PewDiePie и A4 (Влад Бумага), 10 аналогичных видео от музыкантов, в частности, клипы K-pop групп BTS и Blackpink и певиц Билли Айлиш и Арианы Гранде, а также пять самых популярных роликов с танцами. Помимо этого, в Rewind 2019 представлены топ-5 самых обозреваемых игр, топ-5 видео на тему макияжа и красоты, а также топ-10 самых просматриваемых каналов и топ-10 каналов, ставших популярными в этом году.

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