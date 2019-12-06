В Якутии к кинофестивалю построят ледовый кинотеатр

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Ледовый кинотеатр в Якутии построят из 180 кубов льда и снега к первому международному кинофестивалю короткометражного кино "Метры", сообщил в пятницу ТАСС директор фестиваля Максим Едукин.

В Якутске 8-9 февраля 2020 года пройдет первый международный онлайн-фестиваль короткометражного кино "Метры". Организаторы хотят установить два рекорда: собрать наибольшее количество зрителей в кинотеатре при температуре ниже минус 35 градусов и провести массовый кинопоказ под открытым небом при наименьшей температуре воздуха.

"На кинотеатр уйдет примерно 180 кубов льда и снега. Конструкция должна вместить 300 человек. Но она задумана так, чтобы те люди, которые не поместились, могли снаружи тоже посмотреть кино. Мы хотим выбрать самые солнечные короткометражки, чтобы людям было тепло, чтобы в этот мороз у них были теплые впечатления", - сказал Едукин.

Он отметил, что основная программа запланирована в здании. Установка рекорда состоится перед закрытием, где в течение 15-20 минут люди посмотрят кино и вернутся на закрытие, в здание. "Установка рекорда - только для желающих. Основное событие - про кино, про молодых режиссеров. Нет никакой обязательной меры, чтобы люди смотрели на улице фильмы. Приоритетная задача в организации уличного просмотра - это обеспечение безопасности жизни и здоровья наших жителей. Все службы будут дежурить, от того, как средства нам позволят, мы постараемся поставить автобусы, где каждый мог бы сразу зайти и погреться, а также получить горячий напиток", - добавил Едукин.

Международный кинофестиваль короткометражного кино "Метры" проводится в первый раз силами якутских энтузиастов. Ожидается, что фестиваль пройдет также в режиме онлайн. Сейчас уже поступило около 30 заявок, представители Франции, Хорватии, Украины и Белоруссии изъявили желание участвовать в мероприятии.