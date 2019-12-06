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Власти Сахалина намерены создать авиахаб на базе аэропорта Хомутово

По словам главы региона, создание узлового аэропорта позволит Сахалинской области стать более конкурентоспособной
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© Gleb Osokin/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово), который сейчас принадлежит Сахалинской области, в следующем году планируют передать в управление крупным российским компаниям для превращения в авиационный хаб. Об этом в пятницу сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко в прямом эфире программы "Острова. Главное", посвященном итогам года.

В конце ноября глава региона сообщал о намерениях создать на базе аэропорта авиахаб, который будет использоваться пассажирами для пересадки на рейсы до азиатских и американских стран. Руководство области вело переговоры с представителями бизнеса. Конкретные сроки начала реализации проекта тогда не уточнялись.

"Сейчас нами проводится большая серьезная работа по конкурентным переговорам с рядом крупных компаний, которые являются сетевыми компаниями аэропортов и владеют большими аэропортами страны. Мы бы хотели найти партнера, с которым выстроим отношения и сделаем наш аэропорт международным хабом по пассажирским и грузовым авиаперевозкам. Думаю, что такой альянс будет создан уже в следующем году", - сообщил Лимаренко.

В правительстве региона ТАСС уточнили, что речь идет о начале создания авиахаба уже в следующем году.

Глава региона добавил, что создание узлового аэропорта позволит Сахалинской области стать более конкурентоспособной. По его словам, уже выстраивается стратегия превращения аэропорта Южно-Сахалинска в хаб.

Ранее Лимаренко рассказал ТАСС о том, что главный аэропорт Сахалинской области обновляет свою взлетно-посадочную полосу (ВПП). Строительство новой сейсмически защищенной полосы на территории международного аэропорта Южно-Сахалинск потребует, по предварительным подсчетам, 13,6 млрд рублей. Помимо этого, аэропорт ожидают и другие изменения - его должны сделать всепогодным.

Аэропорт Южно-Сахалинск (или Хомутово) ведет свою историю с 1945 года. Расположен на территории городского округа - в планировочном районе Хомутово и является крупнейшим в области. В декабре 2016 года в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" прошла реорганизация путем присоединения филиалов: аэропорт Оха, аэропорт Ноглики, аэропорт Шахтерск и аэропорт Зональное. В 2017 году в аэропорту начали строить новый аэровокзальный комплекс.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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