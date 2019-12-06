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В Дагестане до конца года планируют улучшить качество водоснабжения 500 тыс. человек

По словам главы региона Владимира Васильева, водоснабжение улучшится на 15%, что в дальнейшем скажется на здоровье населения

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Строительство и реконструкция водопроводов в Дагестане в 2019 году позволит улучшить водоснабжение 500 тыс. человек во всех районах республики, сообщил в пятницу журналистам глава региона Владимир Васильев на пресс-конференции в рамках Медиавстречи на Северном Кавказе в Махачкале.

"Благодаря сбору налогов, который у нас существенно увеличился в 2018 году, мы смогли в этом году заложить деньги на водопроводы в 41 районе (во всех районах республики - прим. ТАСС), которые нам дадут к концу года 500 тыс. людей улучшение водоснабжения. Мы на 15% улучшим водоснабжение, что в дальнейшем скажется на здоровье населения", - сказал Васильев.

При этом он отметил, что в республике есть проблемы, которые не позволяют в ближайшее время выполнить целевые показатели по повышению продолжительности жизни. "Я встречался с президентом страны по вопросу долголетия, продолжительности жизни, я признал, что мы не решим его в ближайшее время <…> У нас высокая смертность детская, есть проблемы в лечении, онкологии, туберкулеза, у нас много проблем, мы сильно отстали от других регионов и нам многое предстоит сделать", - пояснил глава Дагестана.

Он также добавил, что в 2019 году в финансирование социально значимых направлений, в том числе здравоохранения, в республике в шесть раз превысило показатели 2018 года.

Медиавстреча на Северном Кавказе проходит 5-6 декабря в Махачкале, в ней принимают участие главы регионов Северного Кавказа, представители региональных и федеральных СМИ. Организаторами Медиавстречи выступили правительство Дагестана и ТАСС при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Теги
РоссияСКФОДагестан
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