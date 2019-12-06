СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственный комитет РФ в ходе расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля, пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Фомина. Процессуальное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов в совокупности, в том числе свидетельских показаний и детального изучения записей камер видеонаблюдения, - сообщили в СК. - Уголовное преследование в отношении Фомина прекращено, а избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена".

При этом в действиях Фомина усматриваются признаки административного правонарушения, добавили в ведомстве. Соответствующие материалы направлены в органы МВД России.

27 июля и 3 августа в центре Москвы были проведены несогласованные протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Московской городской думы. По итогам обеих акций органы правопорядка задержали в общей сложности около 2 тыс. человек. При этом руководство силовых органов заявило о случаях применения протестующими насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и применения насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), фигурантами которых стали к настоящему моменту 25 человек. По данным СК РФ, "участники несогласованной акции, находясь в центре Москвы, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в Москве, а также совершили иные противоправные действия".

Пятеро арестованных получили реальные сроки лишения свободы, трое - условные, один приговорен к штрафу. С шести обвинение было снято. По делам семи обвиняемых разбирательство продолжается, двое скрываются от следственных органов.