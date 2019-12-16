Безопасный Новый год. Как правильно ставить елку и запускать салюты

Елку не рекомендуют устанавливать возле отопительных приборов. Электрогирлянды должны быть заводского производства с сертификатом, подтверждающим безопасность и качество. То же самое касается пиротехники.

На каждой коробке с пиротехникой должны быть указаны технические характеристики: зона действия, то, как она должна устанавливаться, на каком расстоянии от нее вы должны находиться. Эти рекомендации необходимо соблюдать.

Несертифицированная продукция может взорваться до запуска, отклониться от траектории и залететь кому-нибудь в квартиру. В МЧС напоминают, что запускать фейерверки с балконов и из окон нельзя, это очень опасно.

Во всех районах Москвы есть специальные площадки для запуска фейерверков, где в новогодние праздники дежурят противопожарные наряды и полицейские. Информацию об этих площадках накануне праздников можно найти на сайтах префектур.