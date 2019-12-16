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Безопасный Новый год. Как правильно ставить елку и запускать салюты

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Как встретить Новый год без происшествий — рассказываем совместно с МЧС по Москве.

Как сделать свою квартиру безопаснее?

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Когда вы уезжаете в отпуск или просто уходите на работу, постарайтесь обесточить большую часть бытовой техники, особое внимание обратите на нагревательные приборы. Не забывайте вынимать из розеток зарядные устройства и удлинители.

Обратите внимание на общие коридоры и холлы. Если они загромождены велосипедами, коробками, коврами и лыжами, то быстро покинуть квартиры в случае эвакуации по лестничной площадке не удастся. К тому же вещи, наваленные в коридоре, могут загореться.

Как безопасно украсить елку и запустить салют?

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Елку не рекомендуют устанавливать возле отопительных приборов. Электрогирлянды должны быть заводского производства с сертификатом, подтверждающим безопасность и качество. То же самое касается пиротехники.

На каждой коробке с пиротехникой должны быть указаны технические характеристики: зона действия, то, как она должна устанавливаться, на каком расстоянии от нее вы должны находиться. Эти рекомендации необходимо соблюдать.

Несертифицированная продукция может взорваться до запуска, отклониться от траектории и залететь кому-нибудь в квартиру. В МЧС напоминают, что запускать фейерверки с балконов и из окон нельзя, это очень опасно.

Во всех районах Москвы есть специальные площадки для запуска фейерверков, где в новогодние праздники дежурят противопожарные наряды и полицейские. Информацию об этих площадках накануне праздников можно найти на сайтах префектур.

Что делать, если возгорание все-таки произошло?

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Помочь справиться с возгоранием на самой ранней стадии могут портативный пожарный извещатель и огнетушитель. Извещатель — это маленький легкий прибор. Улавливая дым, он начинает громко пищать, предупреждая об опасности не только жителей квартиры, но и соседей.

  • Позвоните 101, 112. В первую очередь нужно сообщить точный адрес места, где произошла чрезвычайная ситуация: улицу, номер дома, номер корпуса, этаж, квартиру, номер домофона. Необходимо также сообщить, что именно произошло в квартире. Ваши фамилия, имя, отчество, номер телефона нужны диспетчеру, чтобы у него была возможность связаться с вами и задать дополнительные вопросы. Важно: пожарная машина выезжает, как только вы сообщаете адрес. Длительность разговора с диспетчером на время прибытия пожарной бригады на место возгорания никак не влияет. В среднем в Москве пожарные приезжают на место пожара за 6–7 минут. В праздники доехать могут даже быстрее — из-за низкого трафика.
  • Оповестите соседей. В первую очередь свяжитесь с соседями по этажу, потом с соседями на этаж выше. Важно: во время пожара дым может быть даже опаснее огня, а пострадать от него могут не только те, кто оказался в загоревшейся квартире, но и ничего не подозревающие соседи.
  • Выходите на улицу. Только по лестнице, во время пожара ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами.
  • Встречайте сотрудников МЧС. При встрече вы сможете ответить на их вопросы и показать, куда именно нужно идти. Это может сэкономить время.

А если горит общий холл?

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Если возгорание произошло в общем коридоре или он сильно задымлен и вы не можете выйти из квартиры, после звонка по номеру 101 заткните мокрыми тряпками щели дверных проемов, чтобы дым не попал в квартиру. 

Выходите на балкон или подходите к окну, кричите и размахивайте руками, чтобы привлечь внимание прохожих. Это необходимо, чтобы пожарная бригада могла узнать, где именно вы находитесь, и спасти вас.

И помните: если вы увидели возгорание в окне здания, немедленно звоните 101. Если перед домом собралась толпа, это еще не значит, что кто-то позвонил в МЧС.

За помощь в подготовке материала благодарим врио начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Александра Боброва.

Алена Фокеева, Габриэла Чалабова

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