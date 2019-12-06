Ректор МГУ сожалеет о ситуации с осужденным за призывы к экстремизму Жуковым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий сожалеет о ситуации со студентом Высшей школы экономики Егором Жуковым, который в пятницу был приговорен к условному сроку за призывы к экстремизму. Об этом сам Садовничий рассказал журналистам в пятницу.

"Я всегда сожалею, всегда, когда молодые люди по незнанию, по неосторожности, по другим соображениям не очень хорошим попадают в такие ситуации. Очень жаль, ведь впереди жизнь", - сказал он.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве. В пятницу суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов.