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Глава депстроя Москвы: Северо-Западная хорда позволит сократить время в пути в 20 раз

По словам Андрея Бочкарева, во время строительства хорды возвели 19 эстакад, четыре моста, девять тоннелей, 18 подземных пешеходных переходов, 11 надземных и один пешеходный мост

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Северо-Западная хорда Москвы, открытая 29 ноября этого года, масштабная 30-километровая бессветофорная магистраль, позволит по ряду участков движения сократить время в пути по сравнению с дорогами, по которым можно было проехать прежде, до 20 раз. Такую оценку озвучил ТАСС руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Северо-Западная хорда готова. Объект введен в эксплуатацию, в этой части города у нас появилась мощная транспортная магистраль. Время в пути между Алабяно-Балтийским тоннелем и Большой Академической с 45 минут [по прежним дорогам] сократилось до двух-трех минут, почти в 20 раз", - сказал он.

По данным столичного департамента строительства, хорда проходит от Сколковского шоссе до Ярославского шоссе и связывает районы Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного округов Москвы. Транспортный хаб включает в себя три крупных искусственных сооружения и ряд других инфраструктурных объектов: Новый Карамышевский мост через Канал имени Москвы, Алабяно-Балтийский тоннель, реконструирована Большая Академическая и Рябиновая улицы, расширена улица Нижние Мневники.

"Мы в этом году полностью завершили проект, который начали в 2011 году, - строительство Северо-Западной хорды. Планировали сдать объект в 2020 году, но завершили досрочно <...> Северо-Западная хорда решает кардинальную задачу - от севера до юга переброс транспортных потоков. То же самое будет делать Северо-Восточная хорда - с востока на запад. Юго-Восточная - с севера на юг, но уже в восточной части. Это глобальные общегородские задачи", - подчеркнул Бочкарев.

Снижение нагрузки на другие магистрали

Как следует из материалов департамента строительства Москвы, с запуском хорды разгрузятся на 15% в среднем вылетные магистрали: Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе, а также ряд центральных улиц, Третье транспортное кольцо и МКАД. Пробег автомобилей при проездах между соседними районами сократится примерно на 10%.

Помимо этого в районе Дмитровского шоссе организован съезд с Северо-Западной хорды на Северо-Восточную с движением в сторону аэропорта Шереметьево либо в сторону Ярославского шоссе.

Три уникальных составляющих хорды

Глава департамента отметил, что во время строительства Северо-Западной хорды было возведено 19 эстакад и четыре моста общей протяженностью более 8,2 тыс. км, девять тоннелей суммарной протяженностью около 5,7 тыс. км, 18 подземных пешеходных переходов, 11 надземных и один пешеходный мост.

"Три уникальных искусственных сооружения было построено на Северо-Западной хорде. Это Алабяно-Балтийский тоннель, тоннель винчестерного типа на пересечении улицы Народного Ополчения с улицей Берзарина и балочный мост через шлюз № 9 Канала имени Москвы. Такие инженерные решения необходимо было принять для реализации проектов в плотно застроенной городской среде", - сказал Бочкарев.

Протяженность Алабяно-Балтийского тоннеля составляет почти 2 тыс. м, из них перекрытая часть - около 1,6 тыс. м. Максимальная глубина заложения конструкции - 29 м. Тоннель проходит под Ленинградским проспектом, двумя транспортными тоннелями (Волоколамским и Ленинградским) и Замоскворецкой линией метро, соединяя улицы Алабяна и Большую Академическую. Это единственный в мире тоннель, который проходит под такими действующими транспортными артериями, и его строительство велось без остановки движения.

"Уникальность тоннеля на пересечении улицы Народного Ополчения с улицей Берзарина состоит в том, что встречные потоки машин на протяжении почти 100 м движутся друг над другом. Эта особенность связана с плотной застройкой на улице Народного Ополчения, необходимо было обеспечить нормативное отступление тоннеля от жилых строений. Аналогов такому винчестерному тоннелю нет не только в Москве, но и в России. Длина сооружения составляет 786 м", - добавил глава депстроя.

Он также сообщил, что изначально мост через шлюз № 9 Канала имени Москвы предполагалось построить вантовым, именно ванты должны были удерживать самое длинное пролетное строение длиной 206 м. Но с целью снижения стоимости проекта была поставлена задача спроектировать балочный мост, 206-метровое пролетное строение для балочного моста без дополнительных опор - уникальное решение.

"Проектировщики и строители нашли выход: с двух берегов строили как-бы два парящих моста, как в "Зарядье", и соединили их над водной гладью канала. Береговые более массивные пролеты собирались на сплошных подмостях на берегу и являлись противовесом для центрального руслового пролета, который собирался в навес при помощи уникальных 750-тонных кранов", - сказал Бочкарев.

Хорды и новые дороги уменьшают пробки

По словам Бочкарева, проекты хорд направлены на решение задач связи между районами. Аналогичные вопросы разрешат другие магистрали "хордового кольца": Северо-Восточная хорда станет бессветофорной связью севера и востока, Юго-Восточная обеспечит движение с юга на восток, но уже в восточной части, а Южная рокада замкнет "кольцо", связав МКАД в районе Рублевского шоссе и Пролетарский проспект.

В целом, отметил Бочкарев, строительство крупных магистралей на территории "старой" Москвы завершится в 2023 году, при этом продолжатся работы в ТиНАО, где несколько крупных объектов уже строятся и проектируются. Кроме того, столичные строители примут решения по небольшим, но значимым объектам, которые снимут локальное напряжение и окажут положительный эффект на движение в городе, будут работать над дорогами, связками, небольшими мостами, пешеходными переходами, автомобильными переездами и пр. По словам главы Депстроя, "глобальные задачи дорожного строительства в Москве практически решены".

Руководитель департамента уверен, что большая программа дорожного строительства, начатая в 2011 году, уменьшает пробки. "За восемь лет количество автомобилей в городе увеличилось на 1,8 млн, более чем по 200 тыс. в год. При этом средняя балльность пробок уменьшилась на две-три единицы, и Москва покинула первое место в мире по загруженности дорог. В Москве нагнали отставание, которое было последние 50 лет в транспортной инфраструктуре города", - заключил он.

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