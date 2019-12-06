Этнодеревни и арктической медцентр: какие меры предлагают для улучшения жизни в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Новые виды поддержки жителей северных территорий планируют внедрить местные власти в ближайшее время в арктических регионах, а также создать новые инфраструктурные объекты. Это этнодеревни в Красноярском крае, арктический медицинский центр в Архангельске, дополнительные инвестиции в расселение аварийного жилья на Ямале.

Их цель - остановить отток населения и улучшить качество жизни северян, рассказали представители арктических субъектов на пленарном заседании "Регионы как ключевые участники развития Арктической зоны РФ" форума "Арктика: настоящее и будущее", который проходит в Санкт-Петербурге.

Этнодеревни в Красноярском крае

Как сообщил в ходе своего выступления заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов, власти региона планируют оказывать активную поддержку малым коренным народам в арктической части субъекта и в ближайшее время запустить пилотный проект по созданию этнопоселков.

"В северных территориях проживает семь коренных этносов и по поручению губернатора мы сейчас для сохранения традиционного образа жизни коренных народов ведем работу по созданию этнодеревень <...> Мы уже для реализации проекта наметили три пилотных поселка: Волочанка (Таймырский Долгано-Ненецкий район), Суринда (Эвенкийский район) и Келлог в Туруханском районе", - сказал он.

Цыкалов добавил, что власти региона в ходе реализации проекта намерены поддерживать традиционные подходы местных жителей к производствам и не навязывать им современных технологий. "Это не просто цеха, на которых, например, будет выделка шкур с использованием технологий, как на кожевенных заводах в Италии. А именно использовать те традиционные подходы, которыми обладают наши эвенки, долгане", - сказал он. Все это, по его словам, поможет сохранить язык, уклад и культуру жизни коренных народов.

Кроме того, краевые власти также намерены оказывать адресную помощь оленеводам в зависимости от реальной численности стада, так как ранее помощь оказывалась по заявлениям. Для этого в регионе в этом году впервые с советских времен провели пересчет скота, используя при этом современные технологии.

"Мы наладили специализированный учет домашних северных оленей, в этом году мы пометили электронными метками 2,5 тыс. оленей, на следующий год мы заложили [в бюджете] деньги на 75 тыс. [животных]. Так мы сможем посмотреть и миграционные пути, и оказывать действительно адресную помощь оленеводам", - сказал он.

Также местные власти намерены создавать специальные производства по переработке мяса северного оленя.

Арктический медцентр в Архангельске и льготная ипотека

Власти Архангельской области активно работают над тем, чтобы на базе Северного Государственного медицинского университета был создан центр арктической медицины. "Целями и направлениями деятельности такого арктического медицинского центра могли бы стать в целом здоровье людей, работающих в Арктике, ассимиляция коренного населения арктической зоны РФ, морская и полярная медицина и в целом сбор знаний о здоровье человека, который живет и работает в Арктике", - сказал на сессии первый заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Также власти региона считают, что для развития арктических территорий необходимо создать условия для проживания молодежи, для чего они предлагают обратиться к опыту Дальнего Востока. "За молодежью будущее в Арктике. Нам необходимо принимать меры для того, чтобы закреплять молодое население в арктической зоне РФ. И хороший пример, который был [озвучен] на Дальневосточном экономическом форуме - это, конечно, решение жилищных вопросов молодежи. Ипотека под 2%, если такое общее могло бы быть мнение, то можно было бы распространить программу, которая сегодня для дальневосточных регионов принимается, и на территорию арктической зоны", - сказал Алсуфьев.

Расселение аварийного жилья

Как рассказал заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александр Мажаров, в регионе в настоящее время реализуются масштабные проекты по добыче полезных ископаемых. Доходы от этих проектов региональные власти решили направить в первую очередь на расселение аварийного жилья.

"Динамика поступлений в окружной бюджет от арктических проектов дает возможность увеличить ассигнования на создание комфортных условий жизни на Ямале для северян. По решению губернатора округа Дмитрия Артюхова в ближайшие пять лет в регионе должны быть расселены около 1 млн кв. м аварийного жилья. В результате за это время в новые квартиры должен переехать каждый восьмой житель округа", - сказал он.

Мажаров добавил, что дополнительные средства власти региона также готовы направить на строительство социальных объектов к новым домам: больниц, школ, детских садов, спортивных учреждений и объектов культуры.

При этом, как отметил Мажаров, власти ЯНАО при реализации каждого проекта внимательно следят, чтобы он не нанес урона коренным жителям. "Особо следует отметить, что масштабное освоение арктического региона не нарушило самобытного уклада жизни коренных северян, неразрывно связанных с природой. В округе проживают 48 тыс. представителей коренных народов севера, причем 19 тыс. ведут кочевой образ жизни", - сказал замгубернатора.

По его словам, в настоящее время в регионе удается выдержать баланс между освоением природных богатств и интересами коренных этносов, о чем говорит рост числа их представителей. "За последние восемь лет численность коренных народов, ведущих традиционный уклад жизни, увеличилось на 30%", - отметил Мажаров.

О форуме

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

По данным организаторов, в форуме принимают участие около 2,5 тыс. делегатов от 40 регионов России и 20 зарубежных стран. Участники обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.