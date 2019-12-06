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Возвращенные из Ирака в Волгоградскую область дети прошли реабилитацию

Трое детей находятся под опекой бабушки, ходят в школу и детский сад

ВОЛГОГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Психологическую реабилитацию в Волгоградской области прошли трое детей россиян, которые окзались в зоне вооруженного конфликта и были возвращены в течение этого года из Ирака, сообщила в пятницу ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева. По ее данным, в ближайшее время ожидается прибытие в область двух детей из Сирии.

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В четверг в интервью российским телеканалам премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на необходимость психологической реабилитации детей, прибывших из стран, где действует "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ), во избежание их возможной радикализации.

"В Волгоградскую область с начала года из Ирака прибыли трое детей, оставшихся без попечения родителей - они из одной семьи. Всю необходимую помощь им оказали специалисты - психологи, дети прошли психологическую реабилитацию",- сказала детский омбудсмен региона.

Она уточнила, что это дети дошкольного и младшего школьного возраста. "Сейчас с ними все нормально, они находятся под опекой бабушки, ходят в школу и детский сад. Семья находится под патронатом аппарата уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области",- отметила Болдырева.

По ее словам, ожидается, что в Волгоградскую область скоро прибудут еще двое детей дошкольного возраста из Сирии. Им также будет оказана психологическая реабилитация и социальная помощь.

О возвращении детей из Ирака в Россию

Проблема присутствия детей российских граждан в Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети из Ирака возвращались в РФ. С декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка, в их числе 32, доставленные самолетом МЧС в понедельник вечером. Посол РФ в Ираке заявил в интервью ТАСС, что операция по возвращению российских детей практически завершена и в Багдаде их почти не осталось.

Теги
ИракРоссияВолгоградская область
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