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Мосгордума подготовит законопроект об ответственном обращении с животными

По словам председателя комиссии столичного парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александра Козлова, московский закон будет учитывать федеральные нормы и специфику столицы в целом

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы намерены разработать законопроект об ответственном обращении с животными. Об этом журналистам в пятницу сообщил председатель комиссии столичного парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

"Тема безнадзорных и домашних животных в условиях мегаполиса достаточно многогранна, поэтому мы обсуждаем ее сегодня в рамках одноименного круглого стола. Одним мероприятием здесь не обойтись, поэтому мы будем разрабатывать региональный законопроект об ответственном обращении с животными", - отметил он.

При этом, по его словам, московский закон будет учитывать федеральные нормы и специфику столицы в целом. "Сегодня высказано много хороших предложений, в том числе по поводу учета и регистрации животных. Мы их учтем", - сказал Козлов, добавив, что резолюция по итогам круглого стола станет основой для предварительного документа, который планируется обсудить с общественностью.

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