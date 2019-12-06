Самолет из Сирии с российскими детьми 6 декабря приземлится в РФ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Самолет из Сирии с четырьмя российскими детьми в пятницу приземлится в РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Сегодня ожидаем борт из Сирии, на нем будет находиться четыре российских ребенка. Также наши специалисты сделали забор материалов для анализа ДНК", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что детей привезут в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья детей, где их ждут родственники.

Ранее Кузнецова заявляла о 146 детях, которые значатся в списках и могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии. Она отметила, что после пробы ДНК эти дети могут быть признаны российскими гражданами, тесты ДНК 49 из них уже подтвердили родственные связи с россиянами.

Дети в Ираке и Сирии

Проблема присутствия детей российских граждан в Ираке и Сирии возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации ИГ. Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети из Ирака возвращались в РФ. С декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка, в их числе 32, доставленные самолетом МЧС 18 ноября в аэропорт Жуковский.