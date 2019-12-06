Эксперты: система аккредитации вузов может быть изменена за счет перехода "в цифру"

В пятницу глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на всероссийском совещании с ректорами вузов в Санкт-Петербурге при обсуждении новой модели контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и науки допустил возможность отмены процедуры аккредитации университетов и внедрения вместо нее оценки качества подготовки обучающихся. По словам Кравцова, сейчас проверяют программы на соответствие стандартам, но "проверять бумагу" не настолько эффективно, и это не позволяет оценить качество подготовки в том или ином вузе.

"Систему аккредитации нужно усовершенствовать, изменить систему оценки, объем предоставляемой информации. При этом Рособрнадзор может спокойно использовать все, что есть в единой базе данных, не заставляя вузы готовить полный пакет бумаг", - сказал ТАСС ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.

С ним согласна ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая. По ее словам, вузам будет удобнее, если аккредитация будет проходить не один раз в отчетный период, а станет постоянной. "Она не будет предполагать специального запроса каких-то документов, подготовки отчетов, а будет основываться на той информации, которая хранится в мониторингах, базах данных", - пояснила ректор.

С ее точки зрения, эффективными для новой усовершенствованной системы аккредитации могут оказаться новые технологии, в том числе искусственный интеллект, большие базы данных, блокчейн и другие. "В системе образования первый шаг пройден, мы работаем в цифре с точки зрения предоставления отчетности. Мы постоянно отчитываемся о зарплатах, о контингенте, об арендах, не говоря уже о баллах поступления - вся информация в избыточном виде в цифре есть. Мне кажется, реальной была бы система, более современная, инновационная, именно на основе всех данных, которые хранятся в электронных базах вузов. Есть огромное количество информации, отражающее текущую деятельность вуза, при правильной формуле учета этих результатов можно было бы иметь систему оценки эффективности вуза", - рассказала Русецкая.

Контролировать должно государство

Ректор Финансового университета подчеркнул, что нельзя полностью отменять государственный контроль, потому что в основе аккредитации вузов лежат федеральные образовательные стандарты, которые являются условием сохранения единого образовательного пространства России. "На основе государственной аккредитации определяются контрольные цифры приема для каждого вуза, каждого направления. Как можно определять эти цифры на основе общественной или даже общественно-государственной аккредитации, непонятно", - отметил он.