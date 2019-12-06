Эксперты: система аккредитации вузов может быть изменена за счет перехода "в цифру"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Существующая в России система аккредитации высших учебных заведений является обременительной и требует доработки. Опрошенные ТАСС ректоры московских и санкт-петербургских университетов считают, что контролировать учреждения высшей школы можно с помощью современных цифровых технологий.
В пятницу глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на всероссийском совещании с ректорами вузов в Санкт-Петербурге при обсуждении новой модели контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и науки допустил возможность отмены процедуры аккредитации университетов и внедрения вместо нее оценки качества подготовки обучающихся. По словам Кравцова, сейчас проверяют программы на соответствие стандартам, но "проверять бумагу" не настолько эффективно, и это не позволяет оценить качество подготовки в том или ином вузе.
"Систему аккредитации нужно усовершенствовать, изменить систему оценки, объем предоставляемой информации. При этом Рособрнадзор может спокойно использовать все, что есть в единой базе данных, не заставляя вузы готовить полный пакет бумаг", - сказал ТАСС ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.
С ним согласна ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая. По ее словам, вузам будет удобнее, если аккредитация будет проходить не один раз в отчетный период, а станет постоянной. "Она не будет предполагать специального запроса каких-то документов, подготовки отчетов, а будет основываться на той информации, которая хранится в мониторингах, базах данных", - пояснила ректор.
С ее точки зрения, эффективными для новой усовершенствованной системы аккредитации могут оказаться новые технологии, в том числе искусственный интеллект, большие базы данных, блокчейн и другие. "В системе образования первый шаг пройден, мы работаем в цифре с точки зрения предоставления отчетности. Мы постоянно отчитываемся о зарплатах, о контингенте, об арендах, не говоря уже о баллах поступления - вся информация в избыточном виде в цифре есть. Мне кажется, реальной была бы система, более современная, инновационная, именно на основе всех данных, которые хранятся в электронных базах вузов. Есть огромное количество информации, отражающее текущую деятельность вуза, при правильной формуле учета этих результатов можно было бы иметь систему оценки эффективности вуза", - рассказала Русецкая.
Контролировать должно государство
Ректор Финансового университета подчеркнул, что нельзя полностью отменять государственный контроль, потому что в основе аккредитации вузов лежат федеральные образовательные стандарты, которые являются условием сохранения единого образовательного пространства России. "На основе государственной аккредитации определяются контрольные цифры приема для каждого вуза, каждого направления. Как можно определять эти цифры на основе общественной или даже общественно-государственной аккредитации, непонятно", - отметил он.
Как считает директор департамента образования Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" Михаил Куприянов, контроль за образовательной деятельностью со стороны государства нужен, но осуществляться он может по-разному. По его словам, при мониторинге деятельности образовательных организаций в первую очередь нужно контролировать качество подготовки студентов. "Это важнейшая задача государства. Она должна выполняться, опираясь на мнения работодателей и профессиональных сообществ, и определяться востребованностью выпускников, количеством стартапов, инновационными и прорывными решениями выпускников вуза", - поделился он с ТАСС.
Куприянов добавил, что сегодня много усилий со стороны как вузов, так и государства затрачивается на контроль формального соответствия документов требованиям стандартов. "Надо отметить также, что процесс подготовки и обновления стандартов сдерживает своевременную реакцию образовательного пространства на технологические тенденции и вызовы отраслей промышленности", - сказал ректор.
Проблемы отмены аккредитации
Ректор Финансового университета обратил внимание, что аккредитованные государством программы позволяют освобождать студентов от службы в армии. При отмене же государственной аккредитации возникнет вопрос, на основе чего выдавать отсрочку.
Помимо этого, Эскиндаров также заметил, что с отменой государственной аккредитации вновь актуальной может стать проблема так называемых псевдовузов. "Необходимо свести к нулю спрос на непрофессиональное, некачественное образование. А отсутствие серьезной государственной аккредитации может привести к ухудшению качества образования в высших и средних профессиональных учебных заведениях", - сказал он.
Важным аспектом, который должна учитывать аккредитация вузов, ректор Финансового университета при правительстве назвал оценку знаний студентов. "Аккредитация должна определять, в первую очередь, насколько студент освоил требования государства, заложенные в федеральных образовательных стандартах. При проведении аккредитационных мероприятий нужно обращать внимание на те остаточные знания, которые есть у студентов", - отметил он.
Напротив, ректор Европейского университета и зампредседателя общественного совета при Министерстве науки и высшего образования Вадим Волков считает, что желание Рособрнадзора проверять качество подготовки студентов настораживает. "Если ввести неадекватные способы проверки, что с регуляторами часто случается, то при негативной оценке вуз встанет перед угрозой потерять лицензию. Логично было бы перейти от репрессивного контроля к конструктивному: работать с отстающими вузами на предмет улучшения их качества, подключать передовые вузы для этих целей", - подчеркнул ректор университета, получившего государственную аккредитацию на ведение образовательной деятельности в июле 2019 года.
Он также поддержал инициативу отмены существующей системы аккредитации вузов. "Избыточное регулирование давно сдерживает развитие высшего образования, поэтому отмена аккредитации - правильный шаг, как и замена выездных проверок удаленным мониторингом показателей работы вуза", - сказал Волков.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора, срок действующей модели контрольно-надзорной деятельности в сфере образования истекает в 2020 году, в 2021 должна быть принята новая. Сейчас ее обсуждают в профильных ведомствах и в профессиональном сообществе.