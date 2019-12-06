Кузнецова сообщила, что доставленных в Россию детей из Сирии вернут в две семьи

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Вернувшиеся в пятницу на родину четверо российских детей из Сирии будут возвращены в две семьи, сообщила в субботу журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Дети чувствуют себя хорошо. Трое детей из одной семьи и одна девочка находилась в приюте, она вернется к бабушке", - сообщила детский омбудсмен.

В настоящее время дети находятся для осмотра в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей, затем они вернутся в регионы, где проживают их родственники - Дагестан и Волгоград.

"Еще одной важной задачей этой поездки был забор ДНК остальных детей в Аль-Холе, снова не все предварительные договоренности были соблюдены, к сожалению, 35 детей нам привели, удалось сделать забор ДНК", - сказала Кузнецова. Она уточнила, что самому старшему из детей 12 лет, самому младшему - шесть месяцев.

"В основном возраст детей пять-шесть лет, в ближайшее время и на эту группу детей будут оформлены документы. Есть принципиальная позиция курдов не отдавать одного брата или одну сестру, поэтому это немножко усложнит работу, если бы этого условия не было, то мы бы смогли сначала вывезти детей, которые родились на территории России, а получится так, что нам придется оформлять теперь документы на всех детей, то есть проходить полную процедуру судов, как это мы делали в предыдущее время, что затянет возвращение следующей группы детей", - пояснила уполномоченный.

Ранее Кузнецова заявляла о 146 детях, которые значатся в списках и могут находиться на территории лагерей и тюрем в Сирии. Она отмечала, что после теста ДНК эти дети могут быть признаны российскими гражданами, такие тесты 49 из них уже подтвердили родственные связи с россиянами. По ее словам, на момент забора ДНК младшему ребенку было несколько месяцев, старшим - до 17 лет.

Дети в Сирии и Ираке

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации ИГ. Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ.